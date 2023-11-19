Салат "Вкуснее Оливье". Всего три ингредиента + майонез

И варить ничего не надо, с приготовлением справится любая хозяйка за 5 минут. Несмотря на всю простоту, салат получается очень вкусный, яркий, я бы даже сказала праздничный.
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