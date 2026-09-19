БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Русские крепко взяли Европу за подводные кабели, и если что — Западу конец!»

«Русские крепко взяли Европу за подводные кабели, и если что — Западу конец!»

В ЕС и Великобритании набирает силу «подводный скандал» — якобы русские подлодки оснастили каким-то неведомым «секретным оружием» и теперь испытывают его под носом у натовцев Алексей Песков Фото: Лев Федосеев/ТАСС Весной этого года в арктических вода вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО «застали российские подводные лодки, тренирующиеся для применения секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления следов».

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Boris Borisov

Российские трепачи поганые, доставшие народ своим бездействием и словоблудием ! Уничтожение западных кАбелей это .. ...запопозавчерашний день !!!!! Как же вы достали людей России своим соплежуйсвом и трусостью, ХОТЬ ЧТО- НИБУДЬ  сделать !!!!( Хотя, что вы , твари, можете сделать ... все ваши выблядки учатся за границей, в Англеях !!!!)