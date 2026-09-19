«Русские крепко взяли Европу за подводные кабели, и если что — Западу конец!»

В ЕС и Великобритании набирает силу «подводный скандал» — якобы русские подлодки оснастили каким-то неведомым «секретным оружием» и теперь испытывают его под носом у натовцев Алексей Песков Фото: Лев Федосеев/ТАСС Весной этого года в арктических вода вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО «застали российские подводные лодки, тренирующиеся для применения секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления следов».