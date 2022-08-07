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Майк Тайсон о сериале Hulu про его жизнь: «Для них я просто ниггер, которого они могут продавать на аукционе»

Майк Тайсон высказался о сериале Hulu «Майк», который рассказывает о жизни боксера. Знаешь CS лучше стримеров и про-игроков? Проверь себя в видеотесте «Hulu – это стриминговая версия рабовладельца.

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