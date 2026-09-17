Для участников ДЭГ на выборах в Москве подготовили призы акции #ВыбираемВместе

Избиратели смогут получить тысячу, три тысячи, пять тысяч, 10 тысяч и 50 тысяч призовых балловУчастники электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве смогут стать победителями розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов».