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Daily Storm

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Для участников ДЭГ на выборах в Москве подготовили призы акции #ВыбираемВместе

Для участников ДЭГ на выборах в Москве подготовили призы акции #ВыбираемВместе

Избиратели смогут получить тысячу, три тысячи, пять тысяч, 10 тысяч и 50 тысяч призовых балловУчастники электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве смогут стать победителями розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов».

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