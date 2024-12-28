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Подозреваемому в убийстве четверых детей грозит пожизненное заключение в Твери

Подозреваемому в убийстве четверых детей грозит пожизненное заключение в Твери

В Тверской области возбуждено дело против мужчины, подозреваемого в убийстве своих четырех детей. Ему может грозить пожизненное заключение.

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