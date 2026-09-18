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Интертат

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Иске «Яңа татар җыры VI» яңалыклары - «билетсыз» журналистлар һәм «сыйфатлырак» җиңүчеләр

Иске «Яңа татар җыры VI» яңалыклары - «билетсыз» журналистлар һәм «сыйфатлырак» җиңүчеләр

«Пирамида»да «VI Яңа татар җыры» – яңа җырлар конкурсы гала-концерты узды. «Интертат» хәбәрчесе чарада булып кайтты.

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