В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистовВ Израиле крупный скандал в культурной и театральной среде.
В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов
Комментарии
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allex F
То что бандерлоги нагнули бидоныча, это понятно,,бабло-пилят,но Израиль!!! нагибают,это уже"срамота"увы,обидно.
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19 час.
Nikita Kopitov
ничего нового,гитлера и NSDAP взрастили ростовщики США и Британии .и направили все это на восток.Нынешних бандеровцев в на украйне взрастили те же, но еще добавились коломойские в самой Незалежной.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Израиль и иудеи родоначальники нацизма, о чём открыто говорит Ветхий Завет. А уж православным да и всем христианам надо бы внимательно прочесть этот Ветхий Завет, чтобы понять, кому вы, дуболомы, поклоняетесь- всем этим Авраамам и прочим Иисусам Навинам, устроившим геноцид всем народам, жившим на Ближнем Востоке до прихода евреев из Месопотамии, откуда их изгнали, как бешеных псов.
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19 мин.
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