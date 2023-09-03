В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

ничего нового,гитлера и NSDAP взрастили ростовщики США и Британии .и направили все это на восток.Нынешних бандеровцев в на украйне взрастили те же, но еще добавились коломойские в самой Незалежной.

Владимир Алтайцев

Израиль и иудеи родоначальники нацизма, о чём открыто говорит Ветхий Завет. А уж православным да и всем христианам надо бы внимательно прочесть этот Ветхий Завет, чтобы понять, кому вы, дуболомы, поклоняетесь- всем этим Авраамам и прочим Иисусам Навинам, устроившим геноцид всем народам, жившим на Ближнем Востоке до прихода евреев из Месопотамии, откуда их изгнали, как бешеных псов.