Информационный марафон - стартуем

22 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Израиль и иудеи  родоначальники нацизма, о чём открыто  говорит Ветхий  Завет. А уж православным  да и всем христиана...В Израиле отменил...
  • Одиссей
    В теории все это прекрасно, но кто это сможет объяснить мигрантам, которые не желают не то, что ассимилироваться, а д...Провинциал в Моск...
  • Nikita Kopitov
    ничего нового,гитлера и NSDAP взрастили ростовщики США и Британии .и направили все это на восток.Нынешних бандеровцев...В Израиле отменил...

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистовВ Израиле крупный скандал в культурной и театральной среде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
allex F
То что бандерлоги нагнули бидоныча, это понятно,,бабло-пилят,но Израиль!!! нагибают,это уже&quot;срамота&quot;увы,обидно.
Ответить
19 час.
Nikita Kopitov
ничего нового,гитлера и NSDAP взрастили ростовщики США и Британии .и направили все это на восток.Нынешних бандеровцев в на украйне взрастили те же, но еще добавились коломойские в самой Незалежной.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
Израиль и иудеи  родоначальники нацизма, о чём открыто  говорит Ветхий  Завет. А уж православным  да и всем христианам  надо бы внимательно прочесть этот Ветхий  Завет, чтобы  понять, кому вы, дуболомы, поклоняетесь- всем этим Авраамам  и прочим Иисусам Навинам, устроившим  геноцид всем народам, жившим  на Ближнем Востоке до прихода  евреев из Месопотамии, откуда  их  изгнали, как бешеных псов.
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх