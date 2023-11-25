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Папа римский Франциск отменил аудиенции из-за гриппа

Папа римский Франциск отменил аудиенции из-за гриппа

В Ватикане приняли решение об отмене утром в субботу всех аудиенций папы римского Франциска в связи с появлением у него симптомов гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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