Папа римский Франциск отменил аудиенции из-за гриппа

В Ватикане приняли решение об отмене утром в субботу всех аудиенций папы римского Франциска в связи с появлением у него симптомов гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
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