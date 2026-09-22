Когогин: КАМАЗ 2027 елда туристик автобуслар җитештерә башларга планлаштыра

КАМАЗ 2027 елда туристик автобуслар җитештерә башларга планлаштыра. Бу хакта предприятиенең генераль директоры Сергей Когогин Казанда уздырылган COMTRANS коммерция автомобильләре халыкара күргәзмәсе кысаларында ТАСС агентлыгына хәбәр иткән.
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