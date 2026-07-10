Законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает запретить относить к коммерческой тайне сведения о наличии в сигаретах, вейпах и другой никотинсодержащей продукции ингредиентов, усиливающих никотиновую зависимость.
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