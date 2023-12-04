Когда закончится дефицит курятины на Алтае и куда "Черкизово" вложит 7 млрд рублей?

Полки в магазинах могут заполниться в ближайшие дни 30 ноября крупнейший поставщик куриного мяса "Алтайский бройлер" (входит в структуру ПАО "Группа "Черкизово") завершил реконструкцию завода по убою и переработке мяса бройлеров, что позволило на 30% увеличить его производительность.