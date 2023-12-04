Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Когда закончится дефицит курятины на Алтае и куда "Черкизово" вложит 7 млрд рублей?

Когда закончится дефицит курятины на Алтае и куда "Черкизово" вложит 7 млрд рублей?

Полки в магазинах могут заполниться в ближайшие дни 30 ноября крупнейший поставщик куриного мяса "Алтайский бройлер" (входит в структуру ПАО "Группа "Черкизово") завершил реконструкцию завода по убою и переработке мяса бройлеров, что позволило на 30% увеличить его производительность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх