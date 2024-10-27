Кому стоит торопиться с оформлением ипотеки, грядет ли обрушение авторынка в России. Главное за день

Авторынку в России может грозить обрушение после повышения ЦБ ключевой ставки до 21% годовых. Усугубляют ситуацию и новые требования к заемщикам в части ПДН, что влияет на частоту одобрений и выдач кредитов на машины.
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