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Мухаммед Синвар возглавил сектор Газа после ликвидации братом Израиля

Мухаммед Синвар возглавил сектор Газа после ликвидации братом Израиля

Мухаммед Синвар, младший брат убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара, возглавил движение в секторе Газа. Автономное руководство создано после отказа от коллективного совета.

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