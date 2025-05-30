Судьба ТГК-14. Как арест топ-менеджеров отразится на акциях и облигациях

Судьба ТГК-14. Как арест топ-менеджеров отразится на акциях и облигацияхЦентральный районный суд Читы на два месяца арестовал председателя совета директоров и совладельца ТГК-14 Константина Люльчева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.