Глава фракции СДПГ назвал увольнение министра финансов ФРГ необходимым

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених назвал «необходимым» решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия — СвДП).
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