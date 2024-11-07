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Политика как она есть

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Глава фракции СДПГ назвал увольнение министра финансов ФРГ необходимым

Глава фракции СДПГ назвал увольнение министра финансов ФРГ необходимым

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених назвал «необходимым» решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия — СвДП).

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