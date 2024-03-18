Россия направит США ноту из-за действий Госдепа на выборах

По его словам, секретная служба "позволила блокировать вход в российское посольство и создать помехи для российских граждан, которые пришли голосовать", а также допустила агитацию "со стороны провокаторов с тем, чтобы люди не шли голосовать".
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