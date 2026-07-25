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От триумфа в «Лужниках» до реабилитации: почему история МакSим оказалась сложнее, чем казалось

От триумфа в «Лужниках» до реабилитации: почему история МакSим оказалась сложнее, чем казалось

Возвращение МакSим после тяжелейшей болезни казалось настоящим чудом. После двух месяцев комы, поражения лёгких более чем на 70%, двух остановок сердца и выписки с весом всего 35 килограммов певица вновь вышла на сцену.

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