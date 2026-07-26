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«Дайте ей корку»: Юрий Лоза жестко прошелся по дочери Пересильд, усомнившись в ее желании учиться

«Дайте ей корку»: Юрий Лоза жестко прошелся по дочери Пересильд, усомнившись в ее желании учиться

Лоза раскритиковал поступление Анны Пересильд в киношколу Музыкант Юрий Лоза подверг сомнению искренность намерений 17-летней Анны Пересильд, которая решила получить профессиональное образование в Московской школе кино.

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