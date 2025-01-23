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Машина внезапно взорвалась на ходу в Набережных Челнах

Машина внезапно взорвалась на ходу в Набережных Челнах

Водитель решил закурить, зная, что везёт в салоне газовый баллон. Дело кончилось ожогами и госпитализацией.

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