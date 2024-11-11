Тайны Ани Ашимовой из “Чародеев”: как слава превратила девочку в изгоя и что с ней сейчас

Вечерняя Москва в декабре – место удивительное, суетливое, но полное ожиданий. Начало восьмидесятых ознаменовалось множеством знаковых событий, но особое место среди них занял выход на экраны фильма, который многие до сих пор считают неотъемлемой частью новогодней магии.