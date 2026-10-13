Более 20 человек эвакуировали из областной больницы в Биробиджане из-за пожара в ординаторской травматологического отделения.
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