В Иванове простились с экипажем самолёта А-50

<p> В церемонии прощания с ивановскими лётчиками, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, приняли участие их родные и близкие, сослуживцы и друзья, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.