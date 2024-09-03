Россиян предупредили о мошеннических схемах с предзаказами iPhone 16

Россиянам рассказали, как безопасно оформить предзаказ на iPhone 16 и не нарваться на мошенников В России уже можно сделать предзаказ на iPhone 16, хотя его официальная презентация состоится лишь 9 сентября.
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