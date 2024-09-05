Президент колумбийской федерации баскетбола о скандале на Фонбет Кубке Дружбы: «Мы на подъеме, победили лучшие команды Южной Америки. Все затмила эта детская шалость»

В первом матче на турнире колумбийцы проиграли «Парме» со счетом 53:155. Колумбийская федерация баскетбола опубликовала заявление с отрицанием своего участия в Фонбет Кубке Дружбы в Перми после этого матча и заявила, что не получала приглашение на турнир.