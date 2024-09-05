НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Президент колумбийской федерации баскетбола о скандале на Фонбет Кубке Дружбы: «Мы на подъеме, победили лучшие команды Южной Америки. Все затмила эта детская шалость»

Президент колумбийской федерации баскетбола о скандале на Фонбет Кубке Дружбы: «Мы на подъеме, победили лучшие команды Южной Америки. Все затмила эта детская шалость»

В первом матче на турнире колумбийцы проиграли «Парме» со счетом 53:155. Колумбийская федерация баскетбола опубликовала заявление с отрицанием своего участия в Фонбет Кубке Дружбы в Перми после этого матча и заявила, что не получала приглашение на турнир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх