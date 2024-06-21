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Компания SpaceX успешно запустила спутник связи Astra 1P/SES-24 с космодрома 40 на мысе Канаверал

Компания SpaceX успешно запустила спутник связи Astra 1P/SES-24 с космодрома 40 на мысе Канаверал

Спутник связи Astra 1P/SES-24 был успешно запущен с космодрома №40 на мысе Канаверал после 13-дневного перерыва в запусках, вызванного погодными условиями.

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