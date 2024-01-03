Как я отучила родственников отправлять мне по 100500 открыток в день и засорять память телефона

Я уже больше 20 лет живу далеко от своих драгоценных родственников. И до поры до времени меня все полностью устраивало: мы общались во время редких встреч, когда я приезжала в родной город, и звонили друг другу на Новый год или в день рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии