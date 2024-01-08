Депутат Рады Кучеренко призвал киевлян поумнеть после прорыва канализации

Скриншот видео Вероятно, когда-то киевляне все же поумнеют, до этого нужно только дожить. Так прокомментировал депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прорыв канализации в Киеве.
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