Депутат Рады Кучеренко призвал киевлян поумнеть после прорыва канализации

Скриншот видео Вероятно, когда-то киевляне все же поумнеют, до этого нужно только дожить. Так прокомментировал депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прорыв канализации в Киеве.