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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаксальт может сыграть с «Локо». Защитник «Динамо» пропустил месяц из-за мышечной травмы

Лаксальт может сыграть с «Локо». Защитник «Динамо» пропустил месяц из-за мышечной травмы

Защитник «Динамо» приступил к тренировкам в общей группе. Последние три игры в Премьер-лиге уругваец пропустил из-за мышечного повреждения.

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