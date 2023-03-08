Защитник «Филадельфии» Деанджело дисквалифицирован на два матча за удар Перри клюшкой в пах

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НХЛ дисквалифицировала игрока «Филадельфии» Энтони Деанджело на два матча. Защитник «Флайерс» отстранен на две игры регулярного чемпионата из-за инцидента, произошедшего по ходу матча против «Тампы» (2:5).