В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

Признание Западом Крымского полуострова российским было бы закономерным и здравомыслящим решением. С таким мнением выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова передает РИА Новости.
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