Прогноз погоды в Крыму на 22 сентября В Симферополе +24 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +25 и небольшой дождьВ Евпатории +26 и малооблачноВ Черноморском +24 и ясноВ Джанкое +24 и малооблачноВ Ялте +25 и небольшой дождьВ Алуште +25 и облачно с прояснениямиВ Керчи +23 и малооблачно.