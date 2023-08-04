Сане останется в «Баварии» на год. «Барса» интересовалась вингером

27-летний вингер сборной Германии и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене, сообщает Bild. Сане собирается изучить варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией».
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