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Сане останется в «Баварии» на год. «Барса» интересовалась вингером

Сане останется в «Баварии» на год. «Барса» интересовалась вингером

27-летний вингер сборной Германии и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене, сообщает Bild. Сане собирается изучить варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией».

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