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Хуснуллин сообщил об улучшении качества услуг ЖКХ для 7,5 млн россиян

Хуснуллин сообщил об улучшении качества услуг ЖКХ для 7,5 млн россиян

Первую тройку регионов — лидеров по улучшению качества жилищных услуг с 2022 года составили Омская и Владимирская области, а также Приморский край Благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам с 2022 года было улучшено качество коммунальных услуг для 7,5 млн россиян.

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