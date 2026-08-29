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В тени олимпийской чемпионки: чем занимается и как живёт младшая сестра Алины Кабаевой Лейсан

В тени олимпийской чемпионки: чем занимается и как живёт младшая сестра Алины Кабаевой Лейсан

Имя Алины Кабаевой знают миллионы, а вот о её младшей сестре Лейсан широкий круг зрителей слышал намного меньше.

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