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Рязанские новости

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Прокуратура установила нарушения в МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»

Прокуратура установила нарушения в МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»

Прокуратура района в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства, установила, что МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» при использовании и содержании канализационной системы и очистных сооружений в нарушил требования водного законодательства.

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