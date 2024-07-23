Прокуратура установила нарушения в МКП «ЖКХ Рязанский водоканал»

Прокуратура района в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства, установила, что МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» при использовании и содержании канализационной системы и очистных сооружений в нарушил требования водного законодательства.
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