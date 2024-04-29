В сквере имени Ленина в Евпатории запустили светомузыкальный фонтан. Временно исполняющий обязанности главы администрации города Александр Юрьев пригласил всех желающих насладиться традиционной вечерней программой.
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