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От школьного романа до миллионного блога: как менялась Симона Юнусова и что она говорит о пластике

От школьного романа до миллионного блога: как менялась Симона Юнусова и что она говорит о пластике

Имя Симоны Юнусовой давно перестало звучать лишь в контексте успехов её знаменитого сына. В 66 лет она ведет блог с миллионной аудиторией, где без глянцевых фильтров рассказывает о разводе, воспитании внуков, детских травмах и возрастных изменениях.

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