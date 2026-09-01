От школьного романа до миллионного блога: как менялась Симона Юнусова и что она говорит о пластике

Имя Симоны Юнусовой давно перестало звучать лишь в контексте успехов её знаменитого сына. В 66 лет она ведет блог с миллионной аудиторией, где без глянцевых фильтров рассказывает о разводе, воспитании внуков, детских травмах и возрастных изменениях.