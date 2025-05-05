Рианна станет мамой в третий раз

Рианна, слухи о беременности которой ходят уже не первый месяц, станет матерью в третий раз. 37-летняя певица попала в объектив папарацци в обтягивающем платье, демонстрирующем сильно округлившийся живот.
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