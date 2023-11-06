Эксперты - о нарушениях на местные выборы

Наблюдатели сообщили о более чем тысяче нарушений на избирательных участках страны 5 ноября. Они обнаружили как минимум два случая, в Кишиневе и Бельцах, когда избирателям предлагали деньги за выбор кандидата от политической партии.
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