Заноза

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Чехия привычно становится «оружейной кузней» нацистов, на этот раз не гитлеровских, но украинских

Чехия привычно становится «оружейной кузней» нацистов, на этот раз не гитлеровских, но украинских

Как когда-то на гитлеровскую Германию, теперь Прага будет работать на бандеровскую Украину «Укроборонпром» и Минобороны Чехии объявили о создании совместного оборонного кластера для производства вооружений, боеприпасов и ремонта военной техники.

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