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Берлин берет власть над Украиной. Но все зависит от Москвы

Берлин берет власть над Украиной. Но все зависит от Москвы

Проект строительства магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, вне всякого сомнения, стал одним из главных политических и информационных событий последних пяти лет Президенты и премьер-министры множества стран клятвенно обещали не допустить укладки труб, вводились санкции, компаниям-партнерам открыто угрожали, европейские суды ударно трудились, рассматривая иски то от экологов, то от правительств государств, мимо которых к конкурентам по европейской коммуналке прошла трасса вожделенного топлива.

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