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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чонси Биллапс о лучшем игроке в составе «Портленда»: «Наверное, Дени Авдия»

«Наверное, с учетом набора умений и стиля игры это Дени Авдия», – заявил главный тренер «Блэйзерс». 23-летний израильский баскетболист провел сезон-23/24 в составе «Вашингтона» и перешел в «Портленд» в результате обмена.

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