Как устроен онкологический консилиум: задачи, участники и фиксация решения

Онкологический консилиум — не формальность после уже принятой тактики, а точка, где медицинская организация сводит в одно решение клинические данные, морфологические и молекулярно-генетические данные, результаты визуализации, требования действующего порядка применения клинических рекомендаций и реальные возможности маршрута пациента.
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