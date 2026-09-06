Как устроен онкологический консилиум: задачи, участники и фиксация решения

Онкологический консилиум — не формальность после уже принятой тактики, а точка, где медицинская организация сводит в одно решение клинические данные, морфологические и молекулярно-генетические данные, результаты визуализации, требования действующего порядка применения клинических рекомендаций и реальные возможности маршрута пациента.