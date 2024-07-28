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Царьград

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В Перми пройдет аварийное отключение холодной воды

В Перми пройдет аварийное отключение холодной воды

Ограничение подачи воды — необходимая мера.Компания «Новогор-Прикамье» сообщает о проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях, что потребует временного отключения водоснабжения в некоторых домах.

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