Число нарушений, выявляемых на Челябинской таможне, выросло в полтора раза

Челябинские таможенники стали чаще выявлять нарушения законодательства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за семь месяцев 2023 года сотрудники ведомства возбудили 2 тысячи 282 дела об административных правонарушениях.