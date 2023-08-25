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Число нарушений, выявляемых на Челябинской таможне, выросло в полтора раза

Число нарушений, выявляемых на Челябинской таможне, выросло в полтора раза

Челябинские таможенники стали чаще выявлять нарушения законодательства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за семь месяцев 2023 года сотрудники ведомства возбудили 2 тысячи 282 дела об административных правонарушениях.

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