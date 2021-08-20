Daily Storm

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Власти США пообещали бесплатные билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

Власти США пообещали бесплатные билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

Согласно законодательству, Госдеп должен требовать возмещения расходов от граждан за чартерыВласти США не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование.

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