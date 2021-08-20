Власти США пообещали бесплатные билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

Согласно законодательству, Госдеп должен требовать возмещения расходов от граждан за чартерыВласти США не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование.
Согласно законодательству, Госдеп должен требовать возмещения расходов от граждан за чартерыВласти США не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование.
Свежие комментарии