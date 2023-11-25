Александр Македонский и подводный колокол

Александр в некоем подобии «пузыря». Одна из наиболее ранних миниатюр на эту тему. Из рукописи романа «История Александра» в прозе, ок.
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