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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ирина52
    Умный и грамотный поступал САМ в СССР, когда были вступительные экзамены в вузах. А сейчас поступают "богатенькие бур...«Пусть учатся у с...
  • Николай Денисов
    Всю мэрию Хабаровска отправить на фронт в полном составе! Если откажутся , тогда на нары!«Как надоели эти ...
  • Александр Долин
    что  по этому  делу  думает  прокуратура«Как надоели эти ...

«Как надоели эти СВОшники»: мэрия Хабаровска, раздающая квартиры приезжим, выгоняет из служебного жилья ветерана спецоперации

«Как надоели эти СВОшники»: мэрия Хабаровска, раздающая квартиры приезжим, выгоняет из служебного жилья ветерана спецоперации

БлокнотРУ Мэрия Хабаровска, которая отличилась раздачей жилищных сертификатов вчерашним мигрантам, не обращает внимания на то, что из служебного жилья выгоняют героя СВО.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Русским – кабала ипотеки, а мигрантам – бесплатные квартиры?..
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3 час.
Александр Долин
что  по этому  делу  думает  прокуратура
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1 час.
Николай Денисов
Всю мэрию Хабаровска отправить на фронт в полном составе! Если откажутся , тогда на нары!
Ответить
1 час.
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