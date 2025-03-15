«Как надоели эти СВОшники»: мэрия Хабаровска, раздающая квартиры приезжим, выгоняет из служебного жилья ветерана спецоперации

БлокнотРУ Мэрия Хабаровска, которая отличилась раздачей жилищных сертификатов вчерашним мигрантам, не обращает внимания на то, что из служебного жилья выгоняют героя СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал
- «Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?
- ВСУ бьют по Крыму новым оружием. Мощный "замес" в Судже: "Идет жесткая сеча". Мосты взорваны, враг ошеломлен. СВОдки с фронта
Свежие комментарии