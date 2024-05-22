Ученые поставили под сомнение пользу веганской диеты для собак

Группа исследователей из Ливерпульского университета проверила результаты более раннего исследования, которые показали, что веганская диета является «самым здоровым и наименее опасным рационом для собак», и сочли это утверждение необоснованным.
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