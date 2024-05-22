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Ученые поставили под сомнение пользу веганской диеты для собак

Ученые поставили под сомнение пользу веганской диеты для собак

Группа исследователей из Ливерпульского университета проверила результаты более раннего исследования, которые показали, что веганская диета является «самым здоровым и наименее опасным рационом для собак», и сочли это утверждение необоснованным.

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