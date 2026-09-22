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«Уже зимой русские войдут в Запорожье» — командир 1-го ОШП ВСУ Филатов

«Уже зимой русские войдут в Запорожье» — командир 1-го ОШП ВСУ Филатов

Российские войска могут приблизиться к Запорожью и попытаться проникнуть в город уже зимой 2026–2027 годов.

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